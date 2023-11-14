Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Бурцева Инна Юрьевна
Бурцева Инна Юрьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1984
Пол
Женский
Отец
Бурцев Юрий Викторович
Мать
Бурцева (Ильютченко) Любовь Владимировна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1984
Отец:
Бурцев Юрий Викторович
Мать:
Бурцева Любовь Владимировна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия