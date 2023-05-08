Морозов Аристарх
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Пелагея Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Степан Аристархович
Мать ребёнка: не указана
Батайки, Ступино, Московская область
Смерть
Неизвестно