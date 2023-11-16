Мирошников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошников Леня
Мать ребёнка: Петрова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Люба
Мать ребёнка: Петрова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария Федоровна
Смерть
Неизвестно