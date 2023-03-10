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(Надеждина) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Надеждин Владимир Васильевич

Мать: Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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