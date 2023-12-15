Климова Евросиния Феклистновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1871
Отец ребёнка: Климов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Десятова Валентина Михайловна?????
Отец ребёнка: Климов Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно