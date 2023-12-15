Климова Евросиния Феклистновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евросиния Феклистновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1871

Сын: Климов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Климов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Десятова Валентина Михайловна?????

Отец ребёнка: Климов Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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