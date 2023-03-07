Блинов Фрол Маркелович
Место рождения
Дата рождения11.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1863
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 99 из 413
Рождение ребёнка
27.04.1891
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1892
Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреевна
стр 208 из 481 Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно