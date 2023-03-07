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Блинов Фрол Маркелович

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Место рождения

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

11.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1863

Отец: Блинов Маркел Григорьевич

Мать: Блинова Ксения Афанасьевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1860-1870 Vol. 300 стр 99 из 413
Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Блинов Иосип Фролович

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.09.1892

Сын: Блинов Козьма Фролович

Мать ребёнка: Блинова Екатерина Андреевна

Вязоваха, Оленинский муниципальный район, Тверская область
стр 208 из 481 Russia, Tver Church Books, 1722-1918 Тверь Ржев Матренкино 1882-1905 Vol. 876
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Екатерина Андреевна

Смерть
Неизвестно
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