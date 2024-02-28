Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Иван Филатович
Мать: Матрона Ильинична
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Стефанида Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Марк Сергеевич
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Татьяна Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Константиновна
Смерть
Неизвестно