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Сергей Иванович

Место рождения

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Иван Филатович

Мать: Матрона Ильинична

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Стефанида Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна Константиновна

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Константиновна

Смерть
Неизвестно
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