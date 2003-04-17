Коснырева Валерия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коснырева Валерия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.2003

Отец: Коснырев Сергей Валериевич

Мать: Коснырева Людмила Васильевна

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