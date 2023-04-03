Немальцева Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немальцева Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немальцев Николай Фёдорович

Мать: Немальцева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
15.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харьковский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харьковский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харьковский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харьковский Василий

Смерть
Неизвестно
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