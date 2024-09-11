Лызлова (Новикова) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.2008
Дочь: Лызлова Диана Сергеевна
Отец ребёнка: Лызлов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
17.06.2021
Дочь: Лызлова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Лызлов Сергей Александрович