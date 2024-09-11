Лызлова (Новикова) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лызлова (Новикова) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1977 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лызлов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.09.2008

Дочь: Лызлова Диана Сергеевна

Отец ребёнка: Лызлов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
17.06.2021

Дочь: Лызлова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Лызлов Сергей Александрович

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