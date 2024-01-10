Kott Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kott Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1911

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911

Отец: Kott Johannes

Мать: Kott Kristina

Смерть
1912
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