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Kott Johannes
Kott Johannes
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1911
Дата смерти
1912
Пол
Мужской
Отец
Kott Johannes
1874 г.р.
Мать
Kott (Eero) Kristina
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1911
Отец:
Kott Johannes
Мать:
Kott Kristina
Смерть
1912
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