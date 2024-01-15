Худоногова Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худоногова Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акулина Леонтьевна

Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна

д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Антонина Леонтьевна

Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна

д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Устинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Худоногов Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна

д. Шушенское Минусинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худоногов Леонтий Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно
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