Худоногова Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акулина Леонтьевна
Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна
д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Антонина Леонтьевна
Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна
д. Шушенское Минусинского уезда
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Устинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Худоногов Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Худоногов Леонтий Евстигнеевна
д. Шушенское Минусинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно