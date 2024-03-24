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Соловьев Илья Федоров

Место рождения

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Соловьев Петр Ильич

Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова

Рождение ребёнка
17.02.1883

Дочь: Горелова Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аниканова Агафья Ильинична

Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова

Авдулово, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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