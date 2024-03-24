Соловьев Илья Федоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Соловьев Петр Ильич
Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова
Рождение ребёнка
17.02.1883
Дочь: Горелова Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аниканова Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Соловьева Матрона Онисимова
Смерть
Неизвестно