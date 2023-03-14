Журавлева Настасья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева Настасья Макаровна

Журавлева Настасья Макаровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Журавлев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1834

Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Журавлев Алексей Петрович

Самарцево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close