Журавлева Настасья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Журавлев Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1834
Сын: Журавлев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Журавлев Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно