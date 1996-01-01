Урусов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусов Иван Михайлович

Место рождения

Бабасово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.04.1901

Дата смерти

?.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабасово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.01.1996
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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