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Урусов Иван Михайлович
Урусов Иван Михайлович
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Место рождения
Бабасово
, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Дата рождения
02.04.1901
Дата смерти
?.01.1996
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бабасово
, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
?.01.1996
Ульяновск
, город Ульяновск, Ульяновская область
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