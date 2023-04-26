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Шилов Антон Адамович

Место рождения

Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь

Дата рождения

1900

Дата смерти

Между 1944 и 1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шилов Адам

Мать: не указана

Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Военная служба
25.03.1944
Ярцевский РВК, Смоленская обл., Ярцевский р-н Дата призыва: 25.03.1944 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.01.1944 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информац... Показать все
Награда
1944
Дата рождения: __.__.1900 Место призыва: Ярцевский РВК, Смоленская обл., Ярцевский р-н Дата поступления на службу: 04.03.1944 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 1104 сп 331 сд 3 БелФ Даты п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова ?

Место жительства
Неизвестно
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Смерть
Между 1944 и 1945
Причина смерти: пропал без вести на войне
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