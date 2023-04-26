Шилов Антон Адамович
Место рожденияГродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Дата рождения1900
Дата смертиМежду 1944 и 1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шилов Адам
Мать: не указана
Гродненский район, Гродненская область, Республика Беларусь
Военная служба
25.03.1944
Ярцевский РВК, Смоленская обл., Ярцевский р-н Дата призыва: 25.03.1944 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: __.01.1944 Причина выбытия: пропал без вести Информация об архиве - Источник информац... Показать все
Награда
1944
Дата рождения: __.__.1900 Место призыва: Ярцевский РВК, Смоленская обл., Ярцевский р-н Дата поступления на службу: 04.03.1944 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 1104 сп 331 сд 3 БелФ Даты п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шилова ?
Место жительства
Неизвестно
Мончино, Белоручская волость, Смоленский уезд
Смерть
Между 1944 и 1945
Причина смерти: пропал без вести на войне