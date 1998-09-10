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Иванов Александр Сергеевич
Иванов Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1998
Пол
Мужской
Отец
Иванов Сергей Борисович
1975 г.р.
Мать
Иванова (Куруц) Наталья Анатольевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1998
Отец:
Иванов Сергей Борисович
Мать:
Иванова Наталья Анатольевна
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