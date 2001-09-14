Хлопин Александр Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения13.08.1932
Дата смерти14.09.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932
Отец: Хлопин Иван Андреевич
Россия
Рождение ребёнка
12.03.1958
Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Хлопин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
21.01.1961
Дочь: Смоленцева Тамара Александровна
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1964
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
28.04.1968
Сын: Хлопин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
06.06.1971
Дочь: Ростовцева Любовь Александровна
Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна
Смерть
14.09.2001
Похороны
Неизвестно