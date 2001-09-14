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Хлопин Александр Иванович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

13.08.1932

Дата смерти

14.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1932

Отец: Хлопин Иван Андреевич

Мать: Хлопина Прасковья Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
12.03.1958

Дочь: Соловьёва Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Хлопин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1961

Дочь: Смоленцева Тамара Александровна

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1964

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1968

Сын: Хлопин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.06.1971

Дочь: Ростовцева Любовь Александровна

Мать ребёнка: Хлопина Валентина Александровна

Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.09.2001
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Тастуба, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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