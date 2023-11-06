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Асия Вакифовна
Асия Вакифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.02.1958
Пол
Женский
Отец
Вакиф
Мать
Рахимова Амина
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958
Отец:
Вакиф
Мать:
Рахимова Амина
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