Асия Вакифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асия Вакифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1958

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958

Отец: Вакиф

Мать: Рахимова Амина

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