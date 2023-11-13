Филимонова (Розвезева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012