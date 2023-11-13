Филимонова (Розвезева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Розвезева) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Константин Михайлович

Смерть
2012
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