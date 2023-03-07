Зуев Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956
Отец: Зуев Анатолий Иванович
Мать: Зуева Нина Васильевна
Бракосочетание
05.10.1980
Жена: Зуева Татьяна Евгеньевна
Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1981
Дочь: Зуева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.02.1983
Сын: Зуев Александр Александрович
Мать ребёнка: Зуева Татьяна Евгеньевна