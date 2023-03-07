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Зуев Александр Анатольевич

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Место рождения

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.02.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1956

Отец: Зуев Анатолий Иванович

Мать: Зуева Нина Васильевна

Товарково, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1980

Жена: Зуева Татьяна Евгеньевна

Кузовка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1981

Дочь: Зуева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Евгеньевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.02.1983

Сын: Зуев Александр Александрович

Мать ребёнка: Зуева Татьяна Евгеньевна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
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