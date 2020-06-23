Сат Джамбел Лодой (Апыш-оол) Шууракаевич
Место рождения
Дата рождения21.08.1975
Дата смерти23.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1992 по 1993
Место жительства
С 1993 по 1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1996 по 2005
Индия
Место жительства
С 2005 по 2020
Смерть
23.06.2020