Сат Джамбел Лодой (Апыш-оол) Шууракаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сат Джамбел Лодой (Апыш-оол) Шууракаевич

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Место рождения

Хондергей, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва

Дата рождения

21.08.1975

Дата смерти

23.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Хондергей, Дзун-Хемчикский муниципальный район, Республика Тыва
Место жительства
С 1992 по 1993
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Место жительства
С 1993 по 1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1996 по 2005
Индия
Место жительства
С 2005 по 2020
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
Смерть
23.06.2020
Кызыл, город Кызыл, Республика Тыва
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