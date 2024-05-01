Зябров Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зибров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зяброва Нюся (Анна??)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зябров Виталий Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно