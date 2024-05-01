Зябров Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зябров Леонид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зибров Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зяброва Нюся (Анна??)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Валентина Леонидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябров Виталий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зябров Эдуард Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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