Жуков Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: Жуков Пётр Софонов
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1862 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
20. 5 февраля 1862 г. в селе Ильинском поженились деревни Новоселки крестьянин Тимофей Петров Жуков, 19 лет, православный, первым браком, и девица Елисавета Захарова Катаева, деревни Шапочкиной кресть... Показать все