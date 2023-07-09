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Жуков Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1809 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Жуков Пётр Софонов

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1862 ст.

Жена: Жукова Елизавета Захаровна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
20. 5 февраля 1862 г. в селе Ильинском поженились деревни Новоселки крестьянин Тимофей Петров Жуков, 19 лет, православный, первым браком, и девица Елисавета Захарова Катаева, деревни Шапочкиной кресть... Показать все