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Сладков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1961

Отец: Сладков Иван Васильевич

Мать: Сладкова Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
25.10.1982

Дочь: Усенко Юлия Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1985

Дочь: Сладкова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1988

Сын: Сладков Александр Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сладкова Татьяна Петровна

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