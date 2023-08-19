Сладков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1961
Рождение ребёнка
25.10.1982
Дочь: Усенко Юлия Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1985
Дочь: Сладкова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1988
Сын: Сладков Александр Викторович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно