Цыганская (Коновалова) Эльжбета Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганская (Коновалова) Эльжбета Францевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Коновалов Франц

Мать: Коновалова Марияна

Бракосочетание
23.07.1900

Муж: Цыганский Вацлав Степанович

Михайловка 2-я, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.07.1900

Муж: не указан

Рождение ребёнка
03.07.1901

Сын: Цыганский Иван Вацлович

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Рождение ребёнка
26.08.1902

Дочь: Книпацан Микалина Вацловна

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Михайловка 2-я, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Цыганский Иосиф Вацлович

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганский Степан Вацлович

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганский Эдуард Вацлович

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганский Бронислав Вацлович

Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович

Смерть
?.11.1976
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