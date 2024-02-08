Цыганская (Коновалова) Эльжбета Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти?.11.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Коновалов Франц
Мать: Коновалова Марияна
Бракосочетание
23.07.1900
Бракосочетание
23.07.1900
Муж: не указан
Рождение ребёнка
03.07.1901
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Рождение ребёнка
26.08.1902
Дочь: Книпацан Микалина Вацловна
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Рождение ребёнка
Около 1923
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганский Степан Вацлович
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганский Эдуард Вацлович
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыганский Бронислав Вацлович
Отец ребёнка: Цыганский Вацлав Степанович
Смерть
?.11.1976