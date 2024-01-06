Субботин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Субботин Иван Ефимович

Мать: не указана

Смерть
1915
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