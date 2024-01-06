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Субботин Сергей Иванович
Субботин Сергей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1915
Пол
Мужской
Отец
Субботин Иван Ефимович
1855 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Субботин Иван Ефимович
Мать: не указана
Смерть
1915
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