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Сергеенков Ефим Никифорович

Место рождения

Долгарево, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.01.1904 ст.

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904 ст.

Отец: Сергеенков Никифор Илларионов

Мать: Василиса Иоановна (Ивановна)

Долгарево, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сергеенков Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Сергеенкова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
12.11.1934

Дочь: Баканова Надежда Ефимовна

Мать ребёнка: Сергеенкова Татьяна Семеновна

Пропал без вести (военное)
Около ?.06.1941
Смерть
?.06.1941
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