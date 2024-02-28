Сергеенков Ефим Никифорович
Место рождения
Дата рождения20.01.1904 ст.
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сергеенков Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Сергеенкова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
12.11.1934
Дочь: Баканова Надежда Ефимовна
Мать ребёнка: Сергеенкова Татьяна Семеновна
Пропал без вести (военное)
Около ?.06.1941
Смерть
?.06.1941