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Масалыка Ксения Александровна
Масалыка Ксения Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.01.2014
Пол
Женский
Отец
Масалыка Александр Алексеевич
1988 г.р.
Мать
Масалыка (Гаврилова) Мария Владимировна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.2014
Отец:
Масалыка Александр Алексеевич
Мать:
Масалыка Мария Владимировна
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