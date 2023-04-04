Раль Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раль Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

1768 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Раль Александр-Франц

Мать: Фон Раль Елизавета

Смерть
1831
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