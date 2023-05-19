Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

07.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1884

Сын: Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович

Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович

деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
Около 07.11.1887

Дочь: Бибимамдуда Гафиатулловна

Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
метрическая книга мечети д Нарат-Илга ф204, оп177, д350, л256
Рождение ребёнка
28.11.1893

Дочь: Малика Гафиатулловна

Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
ф204, оп177, д402, л65 об
Рождение ребёнка
17.08.1897

Сын: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович

Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
07.12.1943
поселок Веселый Бор Замарайский сельского совета Серовского района Свердловской области
Причина смерти: старческая дряхлость
Похороны
Неизвестно
местное кладбище