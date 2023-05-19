Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти07.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1884
Сын: Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович
Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович
деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
Около 07.11.1887
Дочь: Бибимамдуда Гафиатулловна
Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
метрическая книга мечети д Нарат-Илга ф204, оп177, д350, л256
Рождение ребёнка
28.11.1893
Дочь: Малика Гафиатулловна
Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского кантона Татарской АССР
ф204, оп177, д402, л65 об
Рождение ребёнка
17.08.1897
Сын: Гафиуллин Миннегали Гафиуллович
Отец ребёнка: Гафиулла Ибатуллович
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
07.12.1943
поселок Веселый Бор Замарайский сельского совета Серовского района Свердловской области
Причина смерти: старческая дряхлость
Похороны
Неизвестно
местное кладбище