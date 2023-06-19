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(Некрасова) Марфа Лаврентьева
(Некрасова) Марфа Лаврентьева
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Место рождения
Зубцов
, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
1790
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Зубцов
, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов
, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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