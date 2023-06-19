(Некрасова) Марфа Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Некрасова) Марфа Лаврентьева

(Некрасова) Марфа Лаврентьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно