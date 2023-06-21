Кожарина Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Кожарина Федора Никифоровна
Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Кожарин Захар Никифорович
Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кожарина Марфа Никифоровна
Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно