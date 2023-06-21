Кожарина Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожарина Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Кожарина Федора Никифоровна

Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Кожарин Захар Никифорович

Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кожарина Марфа Никифоровна

Отец ребёнка: Кожарин Никифор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожарин Никифор Григорьевич

Смерть
Неизвестно