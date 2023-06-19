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Мушкетов Иван Васильевич

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Место рождения

Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 09.01.1859 ст.

Дата смерти

10.01.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1859 ст.

Отец: Мушкетов Василий Евграфович

Мать: не указана

Алексеевская, Алексеевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
19.03.1882

Сын: Мушкетов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Мушкетова Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мушкетов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Мушкетова Екатерина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушкетова Екатерина Павловна

Смерть
10.01.1902 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург