Мушкетов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 09.01.1859 ст.
Дата смерти10.01.1902 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1859 ст.
Отец: Мушкетов Василий Евграфович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1882
Сын: Мушкетов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Мушкетова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Мушкетова Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.01.1902 ст.