Шумилова (Бубнова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Бубнов Иван Кузьмич
Мать: Екатерина (2)
Рождение ребёнка
1973
Сын: Шумилов Дмитрий Валерьевич
Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Алена Валерьевна
Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина