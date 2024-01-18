Шумилова (Бубнова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Бубнова) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Бубнов Иван Кузьмич

Мать: Екатерина (2)

Рождение ребёнка
1973

Сын: Шумилов Дмитрий Валерьевич

Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Алена Валерьевна

Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Шумилов Валерий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумилов Валерий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Украина
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