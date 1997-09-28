Бабенко Михаил Тодохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1928
Дата смерти28.09.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928
Отец: Бабенко Тодох
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1948
Дочь: Куликова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна
Рождение ребёнка
25.05.1952
Сын: Бабенко Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна
Рождение ребёнка
26.04.1954
Сын: Бабенко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна
Смерть
28.09.1997