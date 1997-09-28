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Бабенко Михаил Тодохович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1928

Дата смерти

28.09.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1928

Отец: Бабенко Тодох

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1948

Дочь: Куликова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна

Рождение ребёнка
25.05.1952

Сын: Бабенко Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна

Рождение ребёнка
26.04.1954

Сын: Бабенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Хуторянская Югина Танасовна

Смерть
28.09.1997
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