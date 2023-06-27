Тихонов Андрей Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Тихонов Илья Андреев
Мать ребёнка: Матрона Максимовна
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Максимовна
Смерть
Неизвестно