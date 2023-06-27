Тихонов Андрей Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Андрей Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Тихонов Илья Андреев

Мать ребёнка: Матрона Максимовна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Максимовна

Смерть
Неизвестно