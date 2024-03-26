Ахмеров Хусаин Салимжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1917
Дата смерти16.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1917
Отец: Ахмеров Салимжан
Мать: Ахмерова Зулейха
Рождение ребёнка
11.03.1939
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Рождение ребёнка
08.05.1951
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Рождение ребёнка
30.06.1953
Сын: Ахмеров Ряхимжан Хусаинович
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Рождение ребёнка
04.05.1955
Дочь: Абдуллина Зякия Хусаиновна
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеров Щавкят Хусаинович
Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна
Смерть
16.06.1993