Ахмеров Хусаин Салимжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров Хусаин Салимжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1917

Дата смерти

16.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1917

Отец: Ахмеров Салимжан

Мать: Ахмерова Зулейха

Рождение ребёнка
11.03.1939

Сын: Ахмеров Рашид Хусаинович

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Рождение ребёнка
08.05.1951

Сын: Ахмеров Хамзя Хусаинович

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Рождение ребёнка
30.06.1953

Сын: Ахмеров Ряхимжан Хусаинович

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Рождение ребёнка
04.05.1955

Дочь: Абдуллина Зякия Хусаиновна

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Иршат Хусаинови

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Щавкят Хусаинович

Мать ребёнка: Ахмерова Аминя Идрисовна

Смерть
16.06.1993
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