Серых Александр Григорьевич
Место рожденияНиколае-Павдинской волость,Верхне-Турский уезд,Екатеринбургской губернии
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Николае-Павдинской волость,Верхне-Турский уезд,Екатеринбургской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1909
Мать ребёнка: Серых Анастасия Ивановна
Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с
Смерть
Неизвестно