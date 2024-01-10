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Серых Александр Григорьевич

Место рождения

Николае-Павдинской волость,Верхне-Турский уезд,Екатеринбургской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Николае-Павдинской волость,Верхне-Турский уезд,Екатеринбургской губернии
Рождение ребёнка
19.01.1909

Сын: Серых Иван Александрович

Мать ребёнка: Серых Анастасия Ивановна

Свердловская обл., Исовский р-н, Павдинский с/с
Смерть
Неизвестно
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