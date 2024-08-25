Тушев евдоким семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТушев евдоким семенов

Тушев евдоким семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Тушев семен (младший) Антонович

Мать: Тушева федосья алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева авдотья авдотьянова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Тушева анна евдокимова

Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Тушев антон евдкимов

Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Тушева пелагея евдокимова

Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тушев никита евдокимов

Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Тушева марфа евдокимова

Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.