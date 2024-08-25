Тушев евдоким семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Тушева анна евдокимова
Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Тушев антон евдкимов
Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Тушева пелагея евдокимова
Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Тушева марфа евдокимова
Мать ребёнка: Тушева авдотья авдотьянова
Смерть
Неизвестно