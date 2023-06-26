Смурова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Смуров Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Смуров Антон Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
24.02.1814
Сын: Смуров Федот Кузьмич
Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович
Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1855