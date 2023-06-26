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Смурова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Смуров Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Смуров Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Смуров Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Смуров Антон Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
24.02.1814

Сын: Смуров Федот Кузьмич

Отец ребёнка: Смуров Кузьма Герасимович

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Кузьма Герасимович

Смерть
Около 1855