Яранцева (Цыпушкина) Анастасия Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1906 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.02.1910
Дочь: Романова Анна Адамовна
Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич
Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.
Дочь: Мельникова Елизавета Адамовна
Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич
Рождение ребёнка
29.07.1918
Сын: Яранцев Константин Адамович
Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.10.? ст.
Дочь: Лидия Адамовна
Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич
Смерть
Неизвестно