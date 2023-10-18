Яранцева (Цыпушкина) Анастасия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яранцева (Цыпушкина) Анастасия Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1906 ст.

Муж: Яранцев Адам Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.04.1907 ст.

Сын: Яранцев Василий Адамович

Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич

Рождение ребёнка
16.02.1910

Дочь: Романова Анна Адамовна

Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич

Рождение ребёнка
10.11.1913 ст.

Дочь: Мельникова Елизавета Адамовна

Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич

Рождение ребёнка
29.07.1918

Сын: Яранцев Константин Адамович

Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич

Рождение ребёнка
14.10.? ст.

Дочь: Лидия Адамовна

Отец ребёнка: Яранцев Адам Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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