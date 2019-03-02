Иванникова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванникова Дарья Петровна

Иванникова Дарья Петровна

Место рождения

Рязанская область

Дата рождения

02.03.1902

Дата смерти

07.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Иванников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич

Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванников Александр Петрович

Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич

Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1928

Сын: Иванников Михаил Петрович

Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич

Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1937

Сын: Иванников Виктор Петрович

Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич

г.Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
17.01.1942

Сын: Иванников Юрий Петрович

Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич

г.Ростов-на-Дону
Смерть
07.05.1971
город Ростов-на-Дону
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close