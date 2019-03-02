Иванникова Дарья Петровна
Место рожденияРязанская область
Дата рождения02.03.1902
Дата смерти07.05.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Иванников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич
Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванников Александр Петрович
Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич
Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1928
Сын: Иванников Михаил Петрович
Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич
Избердеевский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.10.1937
Сын: Иванников Виктор Петрович
Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич
г.Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
17.01.1942
Отец ребёнка: Иванников Пётр Васильевич
г.Ростов-на-Дону
Смерть
07.05.1971
город Ростов-на-Дону