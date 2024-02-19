Колесников Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти06.02.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Афимья Васильевна
Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Колесников Павел Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колесников Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1896 ст.
Причина смерти: от старости