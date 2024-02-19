Колесников Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Василий Федорович

Колесников Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

06.02.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Колесников Федор Яковлевич

Мать: Колесникова Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Афимья Васильевна

Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Колесников Павел Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Колесников Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Колесникова Надежда Нефедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Надежда Нефедовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
06.02.1896 ст.
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Причина смерти: от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close