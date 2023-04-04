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Башкирова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 23.05.1903

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1880

Муж: Башкиров Гаврила Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.10.1888

Сын: Башкиров Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Башкиров Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Башкиров Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1896

Сын: Башкиров Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1903

Дочь: Гликерья Гавриловна

Отец ребёнка: Башкиров Гаврила Михайлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 23.05.1903
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