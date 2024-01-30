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Давлятшина (Аминова) Фандария Аминовна
Давлятшина (Аминова) Фандария Аминовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1951
Пол
Женский
Отец
Кучукбаев Амин Назирович
1909 г.р.
Мать
Кучукбаева (Аткулова) Фаузия Хасановна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭД
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951
Отец:
Кучукбаев Амин Назирович
Мать:
Кучукбаева Фаузия Хасановна
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