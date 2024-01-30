Давлятшина (Аминова) Фандария Аминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлятшина (Аминова) Фандария Аминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЭД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1951

Отец: Кучукбаев Амин Назирович

Мать: Кучукбаева Фаузия Хасановна

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