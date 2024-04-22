Андрей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Михайлов

Андрей Михайлов

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
=== Упоминание БРАК ДОЧЕРИ МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова по... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Вторая Жена Параскева Андреева

Мать ребёнка: Мавра Григорьева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МИХАЙЛОВО МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова после умершаго крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
До 1818
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close