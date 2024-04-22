Андрей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
=== Упоминание БРАК ДОЧЕРИ МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова по... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Вторая Жена Параскева Андреева
Мать ребёнка: Мавра Григорьева
МИХАЙЛОВО МК-1818 28.01.1818 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Старова Фатюкова вдовец крестьянин Прокофей Иванов с девкою того же уезда и волости деревни Михайлова после умершаго крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
До 1818