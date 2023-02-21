Звонкович Трофим Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонкович Трофим Герасимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

18.04.1799

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Звонкович Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Наталья Трофимова

Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Звонкович Марья Трофимова

Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья Трофимова

Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонкович Марина Андреева

Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1799
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