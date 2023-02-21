Звонкович Трофим Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти18.04.1799
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Звонкович Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Наталья Трофимова
Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Звонкович Марья Трофимова
Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья Трофимова
Мать ребёнка: Звонкович Марина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Гризич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
18.04.1799