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Полозов Николай Афанасьевич

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Место рождения

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.11.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1850 ст.

Отец: Полозов Афанасий Васильевич

Мать: Белобородова Александра Тимофеевна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полозов Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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