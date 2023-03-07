Полозов Николай Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
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Комментарий
Рождение
12.11.1850 ст.
МК МихАрх церкви г. Белебея Николай 12.11.1850 г. Белебея крестьянин Афанасий Васильевъ и законная жена Александра Тимофеева Воспр.: кр-н Николай Васильевъ (возм. брат Афанасия Васильева) и мещанская ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно