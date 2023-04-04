Блувштейн ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1880
Сын: Блувштейн Яков
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Шмуэль
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Абрам
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блувштейн Давид
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирьям
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блувштейн Исер Лейб
Смерть
Неизвестно