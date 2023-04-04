Блувштейн ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блувштейн ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1880

Сын: Блувштейн Яков

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Шмуэль

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Абрам

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блувштейн Давид

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирьям

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Блувштейн Исер Лейб

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блувштейн Исер Лейб

Смерть
Неизвестно
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